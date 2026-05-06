В ВОЗ раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, сообщает Zakon.kz.

У ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания. Также в ВОЗ рассказали, что с подозрением на заражение хантавирусом были эвакуированы три пассажира с круизного лайнера MV Hondius и направлены на лечение в Нидерланды.

Среди симптомов хантавируса – резкое поднятие температуры, покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.

Как пишет Газета.ru, теперь во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что угроза здоровью населения после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низкой. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.

"На данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким", – написал он.

Он добавил, что ВОЗ сотрудничает с операторами судна, чтобы мониторить состояние здоровья пассажиров и членов экипажа. В международной организации пояснили, что сотрудничают со странами, которых затронула эта история, чтобы обеспечить надлежащее медицинское наблюдение пациентов и организовать необходимую эвакуацию.

Ранее ВОЗ сделала заявление касательно распространения нового хантавируса.