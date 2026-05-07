Женщина попала в больницу с ожогом глаз после наращивания ресниц
Об этом 7 мая 2026 года пишет Telegram-канал Shot Проверка. По данным издания, инцидент произошел в Набережных Челнах.
Мастер сделала россиянке наращивание ресниц и в конце процедуры нанесла средство, которое принесло ей сильную боль.
"Девушка сняла линзы, но состояние только ухудшилось: добавились сильный отек и светобоязнь", – говорится в сообщении.
Клиентка вновь посетила салон и попросила снять временные ресницы, чтобы срочно обратиться к офтальмологу. После осмотра врача выяснилось, что россиянка получила химический ожог. Доктор удалил из ее глаз несколько ресниц и назначил лечение.
По словам пострадавшей, на следующий день она не смогла открыть глаза из-за нагноения. Кроме того, на размещенных кадрах видно, как из ее глаз потекли слезы алого цвета и образовался конъюнктивит. Мастер предположила, что могла использовать чрезмерное количество клея или обезжиривающего средства.
Ранее сообщалось, что алматинку изуродовали в салоне красоты.