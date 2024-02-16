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Более миллиона тенге вернул суд кызылординке, отказавшейся от покупки в автосалоне

Автосалон, автомобиль, суд, Кызылорда Фото: freepik
Женщина хотела купить машину в одном из автосалонов, оплатив 10 % стоимости, но на следующий день передумала. Руководство автосалона решило не возвращать ей оплаченные ранее 10% стоимости, и поэтому она обратилась в городской суд, передает Zakon.kz.

Однако суд первой инстанции вынес решение в пользу автосалона, после чего покупательница подала апелляционную жалобу. И уже в судебной коллегии по гражданским делам Кызылординской области было отменено решение горсуда в пользу истицы.

По информации судьи Шолпан Маликовой, истица хотела купить машину за 11 млн тенге, и даже выбрала модель и автосалон.

"Женщина заключила договор с автосалоном и оплатила 10% его стоимости – чуть более 1 млн тенге. Но почти сразу же после выплаты этих денег она передумала, так как выяснилось, что ее свекровь заболела и нуждается в лечении. О своем решении она объявила менеджеру. Но предоплату в автоцентре ей возвращать не захотели. Женщина обратилась с иском в суд первой инстанции, чтобы вернуть свои деньги. Но им было вынесено решение в пользу продавца, согласно которому деньги остались бы у него", - говорит Шолпан Маликова.

Не согласившись с этим решением, женщина подала апелляционную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Кызылординского областного суда. Судебная коллегия, проанализировав обстоятельства дела, установила, что, истец совершила предоплату в субботу, но в тот же день устно уведомила об отказе в покупке сотрудников салона. Через день, в понедельник, она написала официальное заявление. В течение дня автосалон не понес какие-либо убытки, связанные с отказом покупательницы, и она не нанесла компании материальный ущерб.

В связи с этим, судебная коллегия пришла к выводу, что руководство салона злоупотребляет своими правами, не отдавая женщине оплаченные ею 10% от стоимости автомобиля. Решение суда первой инстанции было отменено, истице вернули деньги и оплатили судебные издержки. 

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