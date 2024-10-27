В Атырау беременная женщина попала в больницу после пожара в ТРЦ Ваizaar

32-летняя беременная женщина 27 октября отравилась угарным газом в результате пожара в ТРЦ Ваizaar, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали медики, беременная женщина долгое время не могла найти выход из здания из-за сильного задымления. Ей грозит угроза выкидыша.

"Женщина находится на 22-ой неделе беременности. По ее словам, во время пожара она находилась внутри здания, из-за сильного задымления она около часа не могла найти выход. Она срочно доставлена в областную больницу, находится под наблюдением врачей. Поставлен диагноз "отравление угарным газом, угроза прерывания беременности", — сообщили в медики.

Напомним, 27 октября примерно в 18:35 в торгово-развлекательном центре Baizaar вспыхнул пожар. По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении магазина "Детский Мир". Силами ДЧС Атырауской области было эвакуировано 80 человек, в том числе 45 детей. В 22:50 пожар был полностью потушен.