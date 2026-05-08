Кто из мировых лидеров посетит Парад Победы в Москве
На сайте Кремля появилась информация о том, кто из глав иностранных государств посетит Парад Победы в Москве 9 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованному списку, в Москву прибудут:
- глава Абхазии Бадра Гунба с супругой
- президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
- президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
- верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
- председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
- глава Южной Осетии Алан Гаглоев
- президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
- председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
- председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже посетит Парад Победы.
Ранее сообщалось, что Парад Победы в Москве пройдет не в обычном формате.
