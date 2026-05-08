Кто из мировых лидеров посетит Парад Победы в Москве

Фото: aqorda

На сайте Кремля появилась информация о том, кто из глав иностранных государств посетит Парад Победы в Москве 9 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному списку, в Москву прибудут:

глава Абхазии Бадра Гунба с супругой

президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо

глава Южной Осетии Алан Гаглоев

президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран

председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой

председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой. Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже посетит Парад Победы. Ранее сообщалось, что Парад Победы в Москве пройдет не в обычном формате.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: