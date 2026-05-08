В Казахстане изменится режим работы ЦОНов из-за Дня Победы
Фото: gov4c.kz
Государственная корпорация "Правительство для граждан" выступила с заявлением о режиме работы Центров обслуживания населения и специализированных ЦОНов в связи с празднованием 9 Мая – Дня Победы, сообщает Zakon.kz.
Так, известно, что в связи с празднованием Дня Победы 9 мая ЦОНы и спецЦОНы работать не будут.
Однако уже 11 мая будет рабочим днем для дежурных центров.
В этот день ЦОНы будут обслуживать граждан с 09:00 до 13:00. В специализированных ЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача готовых документов – до 13:00.
Отметим, что в остальные дни все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, будут работать в штатном режиме.
Материал по теме
Не все могут получить ЭЦП: разъяснение для казахстанцев
О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2026 года, можно узнать по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript