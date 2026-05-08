Дочь одного из богатейших людей планеты вышла в свет в наряде стоимостью с бюджет страны

4 мая 2026 года в Нью-Йорке состоялся традиционный благотворительный бал. Знаменитые гости вечера изрядно потрудились над своими нарядами. К примеру, отличилась дочь самого богатого человека Индии Мукеша Амбани – Иша, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии 34-летняя наследница индийского бизнесмена появилась в платье от Gaurav Gupta – наряд представлял собой сари, сотканное из нитей чистого золота. Только на ручную вышивку каймы сари 50 мастеров потратили более 1200 часов.

Концепцию образа разработала мать Иши – Нита Амбани – совместно с ювелирным домом Kantilal Chhotalal.

Главной идеей стало использование семейной коллекции драгоценностей в работе кутюрье. Более 200 бриллиантов из личного архива Ниты Амбани были вручную интегрированы в металлическую вышивку наряда.

Общий вес камней в образе Иши превысил 1800 карат: их стоимость сопоставима с бюджетом небольшой страны.

Кроме того, на создание скульптурной композиции для волос также ушло свыше 150 часов. Художник Subodh Gupta вручную создавал каждый бутон жасмина из меди, бумаги и латуни, после чего покрывал их традиционными индийскими красками.

Дополнял образ, как говорится в публикации издания "Сплетник", необычный аксессуар – миниатюрная скульптура манго в прозрачной сумочке на цепочке. В индийской культуре манго символизирует плодородие и процветание.

Иша Амбани – единственная дочь индийского миллиардера Мукеша Амбани, главы холдинга Reliance Industries, который считается одной из крупнейших компаний Индии. Иша входит в руководство семейного бизнеса и курирует проекты в сфере розничной торговли, технологий и моды. Она окончила Yale University и получила степень MBA в Stanford University. В Индии Ишу Амбани часто называют одной из самых влиятельных молодых бизнесвумен страны.

Мы рассказывали, что в 2024 году в социальных сетях активно обсуждали свадьбу одного из сыновей Амбани. Ее гостями стали семейство Кардашьян, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр с женой, Дэвид Бекхэм и другие знаменитости. По слухам, церемония стоила около 600 млн долларов, а само празднование растянулось почти на полгода.