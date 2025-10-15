Жена богатейшего человека Индии вышла в свет с сумкой за миллиард тенге

61-летняя жена богатейшего бизнесмена Индии Мукеша Амбани – Нита – пришла на вечеринку модельера с роскошной сумкой и привлекла внимание, сообщает Zakon.kz.

Главным элементом ее образа стала миниатюрная сумочка Hermes Sac Bijou Birkin из коллекции высокого ювелирного искусства Kellymorphose.

Как отмечает издание Eastern Eye, аксессуар украшен 3025 бриллиантами общим весом 111 карат.

Эта сумочка считается настоящей редкостью – в мире существует лишь три экземпляра.

Стоимость роскошного изделия составляет 1,67 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда тенге).

Мукеш Амбани – 11-й в списке богатейших людей в мире. Также он сохраняет статус самого богатого человека в Индии. Живет в собственном небоскребе "Антилия" площадью 37 000 м², что делает его самым большим частным жилым домом в мире.

В 2024 году в социальных сетях активно обсуждали свадьбу одного из его сыновей. Ее гостями стали семейство Кардашьян, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр с женой, Дэвид Бекхэм и другие знаменитости. По слухам, церемония стоила около 600 млн долларов, а само празднование растянулось почти на полгода.