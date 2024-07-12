Самый богатый человек Азии устроит свадьбу для сына за 165 млрд тенге

67-летний бизнесмен и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани решил не скупиться на свадьбу для своего сына Ананта Амбани. Расходы на грандиозное мероприятие составят 350 миллионов долларов (более 165 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Indian Express, свадьба состоится уже сегодня, 12 июля 2024 года, и продлится три дня.

Невестой Амбани является Радхика Мерчант. Она – дочь владельца крупной фармацевтической компании Encore Healthcare.

Примечательно, что для этого случая будет перекрыто дорожное движение в одном из районов. Именно там состоится торжество, по площади район примерно в 12 раз больше футбольного поля.

Еще один интересный факт состоит в том, что список гостей включает не только премьера Индии Нарендру Моди, министров и депутатов парламента, но и звезд Болливуда первой величины, а также сестер Кардашьян. Для перевозки гостей Амбани зафрахтовал три самолета Falcon 2000.

Всего для мероприятия задействуют более 100 частных самолетов.

Кроме того, свадьбу предваряли дорогостоящие торжества. Сначала молодожены устроили роскошное трехдневное празднование в Индии – его посетили Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Иванка Трамп и другие знаменитости.

После пара пригласила более 1000 человек в круиз по Средиземноморью на яхте.

Эту женитьбу уже прозвали свадьбой века.

Конечно же, не все свадьбы проходят так благополучно. К примеру, 25 апреля в индийской деревне недалеко от города Дарбханга, штат Бихар, семья сгорела во время пожара, случившегося на свадьбе.