Кошка в метро вызвала интерес у турецкого министра
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на одной из станций метро уделил внимание одинокой кошке, сообщает Zakon.kz.
Отрывок видео с официального обхода министра стало популярным в соцсетях. Интернет-пользователей покорило отношение высокопоставленного чиновника к животному.
"Некоторые встречи важнее любого протокола", – отметили в комментариях к видео любители кошек.
TURKISH TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTER PETS A CAT IN THE METRO. pic.twitter.com/qZ5O7pL7Hx— Russian Market (@runews) May 8, 2026
Известно, что в Турции кошки пользуются всеобщей любовью. Поэтому такие моменты, когда официальные лица проявляют доброту к животным, всегда позитивно воспринимаются общественностью.
"Котики всегда в приоритете", – продолжили восхищаться эпизодом в турецкой подземке пользователи соцсетей.
