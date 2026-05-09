Кошка в метро вызвала интерес у турецкого министра

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на одной из станций метро уделил внимание одинокой кошке, сообщает Zakon.kz.

Отрывок видео с официального обхода министра стало популярным в соцсетях. Интернет-пользователей покорило отношение высокопоставленного чиновника к животному.

"Некоторые встречи важнее любого протокола", – отметили в комментариях к видео любители кошек.

TURKISH TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTER PETS A CAT IN THE METRO.

Известно, что в Турции кошки пользуются всеобщей любовью. Поэтому такие моменты, когда официальные лица проявляют доброту к животным, всегда позитивно воспринимаются общественностью.

"Котики всегда в приоритете", – продолжили восхищаться эпизодом в турецкой подземке пользователи соцсетей.

