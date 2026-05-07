Мир

Таксисты собрали деньги на лечение собаки, которую сбила машина в Китае

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 08:38 Фото: pixabay
В Китае 56 таксистов собрали деньги на лечение пса, которого прямо у железнодорожной станции города Сюаньчэн сбила машина, сообщает Zakon.kz.

Пес жил у станции высокоскоростной железной дороги и давно стал любимцем местных водителей такси, пишет South China Morning Post. Таксисты даже дали ему прозвище Начальник Станции Хуан. Пес встречал водителей у машин, никогда не лаял и отдыхал вместе с таксистами между сменами. Работники местного таксопарка даже собрали деньги, чтобы оплатить стерилизацию животного.

Но в середине апреля собаку сбила машина. Любимца таксистов с множественными переломами нашли на обочине рядом со станцией. Собаке потребовалась срочная операция стоимостью 10 тыс. юаней, или около 680 тыс. тенге.

За несколько дней 56 таксистов собрали почти 5 тыс. юаней, еще 2 тыс. юаней выплатил виновник аварии в качестве компенсации. В ветеринарной клинике оценили порыв таксистов и снизили стоимость операции почти в два раза.

20 апреля пса успешно прооперировали. Таксисты дежурили у него в больнице по очереди. По прогнозам ветеринаров, полное восстановление животного займет около месяца.

История разлетелась по китайским соцсетям, а пользователи интернета призвали построить для пса безопасную площадку рядом со станцией.

2-3 мая собаки из нескольких стран мира приняли участие в конкурсе красоты Astana Winner 2026.

