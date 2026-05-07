Таксисты собрали деньги на лечение собаки, которую сбила машина в Китае
Пес жил у станции высокоскоростной железной дороги и давно стал любимцем местных водителей такси, пишет South China Morning Post. Таксисты даже дали ему прозвище Начальник Станции Хуан. Пес встречал водителей у машин, никогда не лаял и отдыхал вместе с таксистами между сменами. Работники местного таксопарка даже собрали деньги, чтобы оплатить стерилизацию животного.
Но в середине апреля собаку сбила машина. Любимца таксистов с множественными переломами нашли на обочине рядом со станцией. Собаке потребовалась срочная операция стоимостью 10 тыс. юаней, или около 680 тыс. тенге.
За несколько дней 56 таксистов собрали почти 5 тыс. юаней, еще 2 тыс. юаней выплатил виновник аварии в качестве компенсации. В ветеринарной клинике оценили порыв таксистов и снизили стоимость операции почти в два раза.
20 апреля пса успешно прооперировали. Таксисты дежурили у него в больнице по очереди. По прогнозам ветеринаров, полное восстановление животного займет около месяца.
Kindness needs no name.— China Xinhua News (@XHNews) April 30, 2026
At Xuancheng Railway Station, east China, a dog named "Chief Huang" spent years guarding travelers. When tragedy struck this April, leaving it severely injured, the local community didn't look away.
Over 40 taxi drivers rushed to its rescue, signing a… pic.twitter.com/pCvHvmohPD
История разлетелась по китайским соцсетям, а пользователи интернета призвали построить для пса безопасную площадку рядом со станцией.
2-3 мая собаки из нескольких стран мира приняли участие в конкурсе красоты Astana Winner 2026.