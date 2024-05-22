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Туристов будут тщательнее досматривать в аэропортах Турции

Туристов будут тщательнее досматривать в аэропортах Турции , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 23:22 Фото: pixabay
Министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу 22 мая заявил, что всех без исключения пассажиров будут досматривать в аэропортах его страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

Министр прокомментировал новый законопроект, предполагающий изменения в законодательстве о гражданской авиации. По его словам, все пассажиры будут проходить досмотр с помощью специальных устройств при входе в аэропорт.

"Если устройства окажутся недостаточными, будет проведен ручной досмотр. Пассажиры, которые откажутся от досмотра себя или своих вещей, не будут допущены на борт самолета", — пояснил Уралоглу.

Также он в эфире телеканала CNN turk, подчеркнул, что Турция – член Международной организации гражданской авиации и одна из стран, которая хорошо выполняет ее требования.

"Если вы путешествуете на самолете, то должны разрешить все виды досмотра, должны подчиняться общепринятым правилам вне зависимости от того, кем являетесь. Всех обыскивают, если существует риск", – сказал министр.

Отметим, что в основных аэропортах Турции действуют два пункта досмотра: первый — при входе в зону общего доступа, второй — в так называемой чистой зоне после регистрации на рейс. Оба пункта оснащены современным оборудованием, а при необходимости проводится физический досмотр.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Турция упростили перевозку грузов между двумя странами. 

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