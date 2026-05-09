Из-за чемпионата мира по футболу школьники Мексики раньше завершат учебный год
В Мексике на 40 дней раньше завершат учебный год. Таким образом, учебный год в школах завершится 5 июня вместо 15 июля, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства государственного просвещения страны, решение принято из-за сильной жары и чемпионата мира по футболу.
"Будет гарантировано выполнение всего, что установлено в учебном плане, а также академическая успеваемость всех студентов", – отметил министр образования Марио Дельгадо.
В Мексике матчи пройдут в трех городах – Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.
