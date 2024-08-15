Что изменится для школьников в новом учебном году, рассказал глава Минпросвещения

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на августовском форуме 15 августа 2024 года рассказал, что изменится для школьников в новом учебном году, сообщает Zakon.kz.

Гани Бейсембаев отметил ряд особенностей в организации учебного процесса в предстоящем учебном году.

"В связи с принятием нового государственного стандарта обязательного образования с 2026 года планируется ввести обновленные образовательные программы. В целях повышения качества образования рассматривается возможность внедрения инновационных методов преподавания отдельных предметов в сельских опорных и малых коллективных школах", – сказал глава Минпросвещения.

Также, по его словам, будут созданы образовательные округа, а также приняты меры адресной поддержки школ с низкими показателями.

"С нового учебного года в рамках проекта "Цифровой учитель" будет активизирована работа с учениками из малообеспеченных семей. Благодаря масштабной цифровизации мы можем дать возможность учащимся в самых отдаленных селах получать учебные материалы и уроки от лучших учителей страны. Подобный опыт был реализован в пилотном режиме в Актюбинской области", – резюмировал Гани Бейсембаев.

6 августа 2024 года министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, могут ли 1 сентября сделать красным днем календаря, чтобы родители могли в этот день быть рядом с детьми, не отвлекаясь от работы.