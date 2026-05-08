Месси, Беллингем и Ямаль засветились в фильме к чемпионату мира по футболу

К чемпионату мира по футболу 2026 года вышел короткометражный фильм "Backyard Legends" ("Легенды двора") с участием известных футболистов, сообщает Zakon.kz.

Главную роль в нем исполнил актер Тимоте Шаламе. По сюжету герой Шаламе собрал футболистов Джуда Беллингема ("Реал"), Ламина Ямаля ("Барселона") и футболистки Тринити Родман, чтобы победить дворовую команду, которая ни разу не проигрывала.

Также снялись футболисты Лионель Месси ("Интер Майами"), Рафинья и Педри из "Барселоны", Флориан Вирц ("Ливерпуль"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Сантьяго Хименес ("Милан") и рэпер Bad Bunny. В ролике появились образы Зинедина Зидана, Алессандро дель Пьеро и Дэвида Бекхэма.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории его примут сразу три страны:

США;

Канада;

Мексика.

Ранее поп-звезда Шакира представила часть официальной песни предстоящего мундиаля.