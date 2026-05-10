"Лженевеста" и брачные аферисты: раскрыта схема обмана женихов

В индийском округе Бид (штат Махараштра) полиция расследует дело о мошенничестве, связанном с фиктивными браками. По данным следствия, группа посредников заманивала одиноких мужчин, обещая устроить свадьбу, после чего жертвы оказывались обманутыми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News 9 Live, один из пострадавших заявил, что через "брачных агентов" познакомился с женщиной и вскоре женился на ней. Однако спустя несколько дней после свадьбы и женщина, и посредники исчезли, забрав с собой деньги и ювелирные украшения.

Позже мужчина выяснил, что эта же женщина ранее уже выходила замуж по аналогичной схеме как минимум восемь раз. Во всех случаях, по его словам, она скрывалась после получения денег и ценностей от семей женихов.

Пострадавший обратился в полицию, заявив о значительном материальном ущербе и тяжелом эмоциональном состоянии. Власти начали проверку, также отмечается, что аналогичные схемы мошенничества с "фиктивными невестами" ранее выявлялись и в других регионах Индии.

