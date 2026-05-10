Мир

"Лженевеста" и брачные аферисты: раскрыта схема обмана женихов

в Индии вскрыли схему фиктивных браков, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 20:43 Фото: magnific.com
В индийском округе Бид (штат Махараштра) полиция расследует дело о мошенничестве, связанном с фиктивными браками. По данным следствия, группа посредников заманивала одиноких мужчин, обещая устроить свадьбу, после чего жертвы оказывались обманутыми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News 9 Live, один из пострадавших заявил, что через "брачных агентов" познакомился с женщиной и вскоре женился на ней. Однако спустя несколько дней после свадьбы и женщина, и посредники исчезли, забрав с собой деньги и ювелирные украшения.

Позже мужчина выяснил, что эта же женщина ранее уже выходила замуж по аналогичной схеме как минимум восемь раз. Во всех случаях, по его словам, она скрывалась после получения денег и ценностей от семей женихов.

Пострадавший обратился в полицию, заявив о значительном материальном ущербе и тяжелом эмоциональном состоянии. Власти начали проверку, также отмечается, что аналогичные схемы мошенничества с "фиктивными невестами" ранее выявлялись и в других регионах Индии.

Ранее сообщалось, что братья-аферисты притворились шейхами и украли десятки миллионов долларов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
23:09, 02 февраля 2026
Мошенники вышли на новый уровень: как лженевеста обманула жителя Косшы
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
18:37, 03 ноября 2025
Аферисты обманули подростка из Кокшетау через OLX
Суд, судья, молоток судьи, приговор, наручники, задержанный, арестованный
17:42, 05 декабря 2025
Брачный аферист в Алматы обманул трех девушек и мужчину
Триумфатор из Казахстана оценил своё выступление на Grand Slam в Астане
20:12, Сегодня
Триумфатор из Казахстана оценил своё выступление на Grand Slam в Астане
Исторические событие на домашнем Grand Slam: медальная таблица наших спортсменов
19:59, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты добились исторического результата на домашнем Grand Slam
"Актобе" без шансов переиграл "Кайсар" в КПЛ
19:49, Сегодня
"Актобе" без шансов переиграл "Кайсар" в КПЛ
"Алтай" и "Ордабасы" разошлись миром в КПЛ
19:33, Сегодня
"Алтай" и "Ордабасы" разошлись миром в КПЛ
