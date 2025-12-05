#Казахстан в сравнении
Общество

Брачный аферист в Алматы обманул трех девушек и мужчину

Суд, судья, молоток судьи, приговор, наручники, задержанный, арестованный, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:42 Фото: Zakon.kz
В Алматы вынесли приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве и умышленном нанесении побоев, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Алматинского городского суда 5 декабря 2025 года рассказали, что подсудимый обещал трем молодым девушкам жениться на них.

"И, используя различные предлоги: на открытие бизнеса, возврат мнимых долгов, проблемы и обстоятельства, требующие срочных расходов, похитил их денежные средства. Потерпевшие, доверившись, оформляли на себя кредиты в банках второго уровня, микрокредиты и передавали ему накопленные средства, рассчитывая на предстоящий брак и совместную жизнь", – сообщили в суде.

Кроме того, с одной из потерпевших подсудимый поссорился и несколько раз ее ударил.

"Жертвой обмана стал и знакомый одной из девушек, которому подсудимый пообещал поставить на учет автомашину. Получив от потерпевшего деньги на текущие расходы, он присвоил их. Всего установлено четыре эпизода мошенничества и один эпизод нанесения побоев", – указали в суде.

Подсудимый признал вину частично. Потерпевшие просили взыскать причиненный ущерб и назначить наказание в виде лишения свободы.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор суда не вступил в законную силу.

В Алматы ранее задержали 18-летнего казахстанца по подозрению в серии мошенничеств посредством интернет-ресурсов по размещению объявлений.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
