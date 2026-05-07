Братья-аферисты притворились шейхами и украли десятки миллионов долларов

Братья-аферисты притворились шейхами и украли почти 21 млн долларов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 23:22 Фото: magnific
В США вынесли приговор братьям-мошенникам, которые под видом арабских шейхов похитили миллионы долларов. Лжеаристократы из Огайо вели роскошный образ жизни, и даже подкупили чиновника, чтобы получить статус советников мэрии, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание The New York Post, "братья украли кучу денег, обманули людей и опозорили город Ист-Кливленд". Лжешейхи нагло выставляли себя богачами: раскатывали на Rolls-Royce и летали на частных самолетах. При обыске у них нашли десятки единиц оружия и даже позолоченный автомат Калашникова.

Братья создали полную иллюзию роскоши и связей с верхами. Старший врал, что женат на принцессе из ОАЭ. Младший называл себя управляющим хедж-фондом, хотя учился трейдингу только по роликам на YouTube.

Среди жертв оказалась бывшая девушка Зубайра из ОАЭ – она потеряла 737 тыс. долларов (около 341,4 млн тенге). Еще один инвестор из Китая отдал братьям почти 18 млн (около 8,3 млрд тенге). Они пообещали ему, что владеют заводом и запустят там криптобизнес, но все оказалось ложью.

Им помогал бывший чиновник из мэрии Ист-Кливленда Майкл Смедли. Братья подкупали его дорогими подарками, угощениями и билетами на футбол. За это чиновник помогал им с документами, выдал полицейские удостоверения и назначил старшего брата своим советником.

Зубайру дали 24 года, а его брату Маззаммилу – 23 года. Майкл Смедли получил восемь лет тюрьмы.

Ранее мы писали о женщине, которая испугалась уголовного дела и отдала 67 млн тенге мошенникам.

Канат Болысбек
