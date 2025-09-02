#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Джорджа Мелони прокомментировала скандал с пикантными фотографиями

Джорджа Мелони стала жертвой порнобизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 08:32 Фото: Х/GiorgiaMeloni
Премьер-министр Италии Мелони высказалась после скандала с якобы ее снимками, размещенными на порносайте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, Мелони испытывает отвращение к тому, что произошло.

"Я хочу выразить свою солидарность и близость ко всем женщинам, которые были оскорблены, частная жизнь которых была нарушена менеджерами этого форума и его пользователями... Печально видеть, что в 2025 году все еще есть те, кто считает нормальным и законным попирать достоинство женщины и делать ее объектом сексистских и вульгарных оскорблений", – отметила Мелони.

По ее словам, она доверяет компетентным органам, которые уже начали расследование касательно публикаций на одном из порносайтов откровенных фото якобы ее, ее сестры, политика из партии "Братья Италии" Арианны Мелони, и еще нескольких известных итальянских женщин. Поддельные снимки, предположительно, за несколько минут успели посмотреть около сотни тысяч человек.

Мелони подчеркнула, что в таких случаях женщинам не стоит молчать, важно немедленно сообщать о нарушениях частной жизни.

Королева Великобритании Камилла рассказала о сексуальных домогательствах в молодом возрасте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Королева Камилла рассказала о домогательствах в своей жизни
Мир
07:10, Сегодня
Королева Камилла рассказала о домогательствах в своей жизни
Как первые леди Азербайджана, Армении, Турции проводят время в Китае
Мир
06:20, Сегодня
Как первые леди Азербайджана, Армении, Турции проводят время в Китае
Ким Чен Ын едет из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде
Мир
05:00, Сегодня
Ким Чен Ын едет из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: