Джорджа Мелони прокомментировала скандал с пикантными фотографиями

Премьер-министр Италии Мелони высказалась после скандала с якобы ее снимками, размещенными на порносайте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, Мелони испытывает отвращение к тому, что произошло.

"Я хочу выразить свою солидарность и близость ко всем женщинам, которые были оскорблены, частная жизнь которых была нарушена менеджерами этого форума и его пользователями... Печально видеть, что в 2025 году все еще есть те, кто считает нормальным и законным попирать достоинство женщины и делать ее объектом сексистских и вульгарных оскорблений", – отметила Мелони.

По ее словам, она доверяет компетентным органам, которые уже начали расследование касательно публикаций на одном из порносайтов откровенных фото якобы ее, ее сестры, политика из партии "Братья Италии" Арианны Мелони, и еще нескольких известных итальянских женщин. Поддельные снимки, предположительно, за несколько минут успели посмотреть около сотни тысяч человек.

Мелони подчеркнула, что в таких случаях женщинам не стоит молчать, важно немедленно сообщать о нарушениях частной жизни.

Italian PM Giorgia Meloni ‘disgusted’ over porn site allegedly featuring graphic doctored images of herself, her sister https://t.co/b1G9fJCRSs pic.twitter.com/2NhgEIto4i — New York Post (@nypost) September 1, 2025

