Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт родила дочь, сообщает Zakon.kz.

Пополнением в семье Левитт поделилась 7 мая на своих страницах в соцсетях.

"1 мая Вивиана, также известная как "Виви", присоединилась к нашей семье, и наши сердца мгновенно взорвались от любви", – подписала совместное фото радостная мама.

28-летняя Кэролайн Левитт – самая молодая пресс-секретарь в истории Белого дома. Она же стала первой, кто занимал эту должность, будучи беременной. О своей беременности женщина рассказала общественности в конце декабре.

"Она идеальна и здорова, а ее старший брат с радостью привыкает к жизни со своей новой маленькой сестрой. Мы наслаждаемся каждым моментом в нашем блаженном пузыре новорожденного", – продолжила восхищаться происходящим Левитт.

Отец ребенка работает в сфере недвижимости, а сын Нико родился в июле 2024 года.

Между тем соперница Трампа по президентским выборам Камала Харрис заявила, что в конфликте на Ближнем Востоке побеждает Россия.