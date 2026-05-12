Лобовое стекло пассажирского Boeing треснуло прямо в полете

На борту самолета авиакомпании Southwest Airlines во время рейса из Альбукерке в Балтимор произошло чрезвычайное происшествие, в воздухе треснуло лобовое стекло в кабине пилотов, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 11 мая, примерно через час после взлета, когда Boeing 737-7 находился над штатом Оклахома. По данным портала Paddle Your Own Kanoo (PYOK), повреждение возникло со стороны командира экипажа и резко ухудшило видимость.

Пилоты приняли решение прервать полет и экстренно посадить самолет в аэропорту города Талса. Посадка прошла без происшествий.

Пассажиров пересадили на другой рейс, который доставил их в Балтимор.

