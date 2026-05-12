В Индии девушка отбилась от крокодила

В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на 19-летнюю девушку, косившую траву у реки, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в округе Алигарх, когда Суман косила траву рядом с водоемом. Крокодил схватил ее за руку и попытался утащить в воду. Об этом пишет издание Deccan Herald.

Девушка начала отбиваться и звать на помощь. На крики прибежала ее тетя и ударила хищника серпом, после чего он отпустил пострадавшую и скрылся в реке.

Суман доставили в больницу. Врачи сообщили, что девушка получила серьезные травмы правой руки.

