Тарантул пробрался в кабину пилота и укусил его прямо во время полета над Испанией
Фото: pixabay
Тарантул укусил пилота с аллергией на пауков прямо во время полета на борту самолета Airbus A320 испанской авиакомпании Iberia, выполнявшего рейс между Дюссельдорфом и Мадридом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Daily Mail, паук, предположительно, попал в самолет во время остановки в марокканском городе Касабланка в начале прошлой недели.
После посадки в столице Испании самолет прошел дезинфекцию, что привело к трехчасовой задержке следующего рейса. Пассажирам объяснили ее причину, поэтому во время полета они постоянно проверяли свои места и проход, опасаясь, что на борту могли остаться и другие пауки.
Отмечается, что пилот серьезно не пострадал, однако все же прошел курс лечения препаратом "Урбазон" и уже чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в самолете, летевшем из Астаны в Актау.
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