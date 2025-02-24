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Мир

Тарантул пробрался в кабину пилота и укусил его прямо во время полета над Испанией

тарантул укусил пилот, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 00:04 Фото: pixabay
Тарантул укусил пилота с аллергией на пауков прямо во время полета на борту самолета Airbus A320 испанской авиакомпании Iberia, выполнявшего рейс между Дюссельдорфом и Мадридом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, паук, предположительно, попал в самолет во время остановки в марокканском городе Касабланка в начале прошлой недели.

После посадки в столице Испании самолет прошел дезинфекцию, что привело к трехчасовой задержке следующего рейса. Пассажирам объяснили ее причину, поэтому во время полета они постоянно проверяли свои места и проход, опасаясь, что на борту могли остаться и другие пауки.

Отмечается, что пилот серьезно не пострадал, однако все же прошел курс лечения препаратом "Урбазон" и уже чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в самолете, летевшем из Астаны в Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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