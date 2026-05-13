Мир

Сотни бриллиантов спрятал в штанах турист из Дубая

В штанах у туриста из Дубая нашли 330 бриллиантов, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 00:49 Фото: magnific
Попытка скрыть сотни бриллиантов в кармане джинсов обернулась для россиянина штрафом и полной конфискацией товара на сумму 4,7 млн рублей (около 22 млн тенге). Мужчина, прилетевший из Дубая в Шереметьево, полностью признал вину, передает Zakon.kz.

Об этом 13 мая 2026 года сообщает издание РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

"(Мужчина. – Прим. ред.) принял решение не заявлять об их наличии и незаконно ввезти на таможенную территорию, сокрыв их в кармане джинсов, надетых на нем", – говорится в материалах.

Как установил суд, россиянин купил в Дубае 330 ограненных природных и синтетических алмазов и ночным рейсом прилетел в Шереметьево. В зоне таможенного контроля он прошел через зеленый коридор, предназначенный для тех, кому нечего декларировать. Но у таможенников была оперативная информация, и мужчину остановили.

Инспектор обнаружил в его ручной клади восемь сертификатов Международного геммологического института, а во время личного досмотра мужчина сам вытащил из правого кармана джинсов четыре свертка с прозрачными вставками разных форм и размеров. Экспертиза оценила стоимость камней в 4,7 млн рублей (около 22 млн тенге).

При этом мужчина знал порядок декларирования, поскольку при вылете из России он оформил в красном коридоре вывоз дорогого кольца-печатки с бриллиантом. На суде он объяснил, что не задекларировал бриллианты, так как вез их, чтобы сделать себе браслет. Вину он признал полностью. Подсудимого оштрафовали на 150 тысяч рублей (около 715 тысяч тенге) и конфисковали у него все 330 бриллиантов.

Ранее сообщалось, что крупную партию подозрительного груза пытались провезти через границу Казахстана.

