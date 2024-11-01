Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из США в Алматы прислали украшения с бриллиантами на 60 млн тенге: их изъяли в доход государства

Золото, украшения, посылка из США, контрабанда, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 11:14 Фото: ГТП
В Главной транспортной прокуратуре 1 ноября 2024 года рассказали, что контрабандные товары на сумму более 100 млн тенге обращены в доход государства, сообщает Zakon.kz.

Два таких случая выявили при таможенном контроле в аэропорту Алматы.

"В одной из почтовых посылок обнаружили ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США под видом игрушек с недостоверными документами. По иску Транспортной прокуратуры Турксибский районный суд передал изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге в собственность государства", – рассказали в прокуратуре.

Еще по одному иску Алматинской транспортной прокуратуры суд обратил в доход государства товары общей стоимостью более 48 млн тенге, прибывшие из Турции под видом геотекстиля.

27 октября сообщалось, что в аэропорту Барселоны задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти из Испании 120 ювелирных украшений и частицы золота в районе собственных ягодиц.

Читайте также

Казахстанец заявил о коррупции в суде, назвал судью коррупционером, Конаев, арест
Казахстанец заявил о коррупции в суде и отправился под арест
Экономика Карагандинской области стабильно развивается
Ермаганбет Булекпаев рассказал об успехах в экономике области
Синдикат БРК и зарубежных фининститутов поддержит строительство больницы в Кокшетау
Синдикат БРК и зарубежных фининститутов поддержит строительство больницы в Кокшетау
Ирина Капитанова
Казахстан США Аэропорт Алматы 2024 год Контрабанда Драгоценности Украшения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: