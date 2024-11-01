Из США в Алматы прислали украшения с бриллиантами на 60 млн тенге: их изъяли в доход государства
Фото: ГТП
В Главной транспортной прокуратуре 1 ноября 2024 года рассказали, что контрабандные товары на сумму более 100 млн тенге обращены в доход государства, сообщает Zakon.kz.
Два таких случая выявили при таможенном контроле в аэропорту Алматы.
"В одной из почтовых посылок обнаружили ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США под видом игрушек с недостоверными документами. По иску Транспортной прокуратуры Турксибский районный суд передал изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге в собственность государства", – рассказали в прокуратуре.
Еще по одному иску Алматинской транспортной прокуратуры суд обратил в доход государства товары общей стоимостью более 48 млн тенге, прибывшие из Турции под видом геотекстиля.
27 октября сообщалось, что в аэропорту Барселоны задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти из Испании 120 ювелирных украшений и частицы золота в районе собственных ягодиц.
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