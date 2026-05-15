Слитки золота выпустил известный модный бренд
14 мая американский бренд одежды Supreme выпустил слитки золота, сообщает Zakon.kz.
Бренд продолжает удивлять коллекционными предметами и на этот раз представил небольшие слитки из настоящего золота с тиснением логотипа Supreme. Подробности необычной новинки опубликованы на сайте и соцсетях бренда.
В релиз вошли две версии:
- 1 грамм (тираж составит 1000 штук);
- и 1 унция (31,1 г) – всего 100 экземпляров.
1g – $298
1 oz. – $5998
Каждый слиток будет поставляться в фирменной красной упаковке с сертификатом подлинности.
Недавно для постоянного клиента-коллекционера Bugatti выпустил люкс-автомобиль в стиле стрекозы.
