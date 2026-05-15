Аэропорт Антальи внес изменения для индивидуальных трансферов

С 12 мая в аэропорту Антальи изменилась схема для индивидуальных трансферов, сообщает Zakon.kz.

После нововведений в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен новые правила ввели в аэропорту Антальи. Отныне водители больше не могут заранее ждать пассажиров у Терминала 2, куда прибывают международные рейсы.

Для долгой стоянки им выделили зону у Терминала 1, а к Терминалу 2 можно подъехать только на посадку или высадку. Новые правила установила компания Fraport TAV, оказывающая транспортные услуги в аэропорту Анталии.

Теперь после выхода из терминала пассажиру нужно связаться с перевозчиком или его представителем. Затем машину вызывают в зону посадки. Первые 15 минут там бесплатные, дальше начинается платное ожидание.

В аэропорту объясняют изменения перегрузкой парковки и попыткой навести порядок у Терминала 2. Групповых трансферов изменения не касаются.

