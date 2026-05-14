Необычный способ найти любовь: как эксперимент привел к счастливому финалу

Предприниматель из Прейривилля Джефф Сигер в 2025 году привлек внимание необычным способом – он разместил билборд с рекламой самого себя, заявив о готовности к отношениям. Спустя некоторое время его "эксперимент" в личной жизни привел к помолвке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Advocate, с будущей супругой Робин Каронна он познакомился не через билборд, а через приложение для знакомств Hinge. Их встреча произошла спустя четыре месяца после установки рекламы и стала началом отношений.

Первое свидание пары состоялось в сентябре 2025 года в Прейривилле. По словам обоих, изначально они воспринимали друг друга скорее как друзья, однако встреча затянулась на весь день и продолжалась около 12 часов.

"Свидание длилось 12 часов. Я не хотел с ней расставаться – мы просто продолжали узнавать друг друга", – рассказал Джефф Сигер.

Со временем отношения пары переросли в романтические: они начали вместе путешествовать, посещать концерты, заниматься спортом и проводить свободное время. Оба отмечают, что их объединяют схожие жизненные цели и интересы.

В конце апреля 2026 года Сигер сделал предложение Каронне в горах в Денвере во время поездки на концерт, и она ответила согласием. Пара планирует свадьбу на 27 февраля 2027 года.

