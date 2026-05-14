В Казахстане будут наказывать за харассмент – на какой стадии введение ответственности в законодательство

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате рассказал о проводимой работе по законодательному введению ответственности за харассмент, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ответственность будет прописана в законодательстве в обязательном порядке. "Наша позиция однозначна: мы будем законодательно это закреплять (ответственность за харассмент. – Прим. ред.) Есть случаи, есть кейсы. Защита прав наших работников является одним из приоритетных направлений нашей работы. Наша задача – чтобы на рабочем месте была здоровая атмосфера. Поэтому мы будем настаивать, чтобы эта норма "села" законодательно", – сказал Туякбаев. Журналисты попросили его назвать сроки введения законодательных поправок. "По поводу наказания давайте мы разберемся с понятийным аппаратом, посадим нормы в законодательство. Не будет такого, что мы ввели понятия, а ответственности нет", – заверил Туякбаев. Поправки о введении ответственности за харассмент в ноябре 2023 года презентовал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

