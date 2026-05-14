#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.63
547.69
6.36
Общество

В Казахстане будут наказывать за харассмент – на какой стадии введение ответственности в законодательство

харассмент, отношения, работа, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 12:13 Фото: pexels
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате рассказал о проводимой работе по законодательному введению ответственности за харассмент, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ответственность будет прописана в законодательстве в обязательном порядке.

"Наша позиция однозначна: мы будем законодательно это закреплять (ответственность за харассмент. – Прим. ред.) Есть случаи, есть кейсы. Защита прав наших работников является одним из приоритетных направлений нашей работы. Наша задача – чтобы на рабочем месте была здоровая атмосфера. Поэтому мы будем настаивать, чтобы эта норма "села" законодательно", – сказал Туякбаев.

Журналисты попросили его назвать сроки введения законодательных поправок.

"По поводу наказания давайте мы разберемся с понятийным аппаратом, посадим нормы в законодательство. Не будет такого, что мы ввели понятия, а ответственности нет", – заверил Туякбаев.

Поправки о введении ответственности за харассмент в ноябре 2023 года презентовал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
12:28, Сегодня
Снятие пенсионных накоплений в Казахстане: пороги достаточности могут повысить уже в 2026 году
Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП
11:51, Сегодня
В Минтруда назвали наиболее востребованных в Казахстане специалистов
Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные
11:18, Сегодня
В Минтруда прокомментировали данные о снижении средней зарплаты казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан &quot;перебил&quot; Узбекистан в финале домашнего чемпионата Азии по боксу
12:56, Сегодня
Казахстан "перебил" Узбекистан в финале чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
Елдос Сметов
12:56, Сегодня
В продаже появилась книга об Елдосе Сметове
Финал ЧА по боксу в Ташкенте
12:49, Сегодня
Казахстанские боксёрши уступили третий финал Индии на чемпионате Азии в Узбекистане
Казахстан - Узбекистан
12:24, Сегодня
Узбекская боксёрша "отобрала" у казахстанки золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: