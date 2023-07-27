Как спастись от жары: мужчина шокировал жителей Шымкента необычным способом

Накануне, 26 июля 2023 года, в социальных сетях появились фотографии голого мужчины, который необычным способом спасался от жары – купался у остановки Верхнего рынка в Шымкенте. Стражи порядка установили его личность и составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", сообщает Zakon.kz.

Фотографии опубликовали в одном из Telegram-каналов. Согласно информации, голого мужчину заметили пассажиры мимо проезжавшего автобуса. При этом очевидцы инцидента не знают, почему мужчина пошел на такой поступок в общественном месте.

Жителей Шымкента, судя по комментариям под публикацией, поступок мужчины шокировал:

"Жесть".

"Беспредел".

"Голый или в трусах?!"

"Процессор перегрелся".

"Скорее всего, человек болен".

"Не мог в другое место пойти?!"

Но среди комментаторов были и те, кто объяснил поступок мужчины, и даже те, кто хотел к нему присоединиться:

"А кому сейчас легко..."

"+46 жары – вот почему!"

"В реальности +50, наверное".

"Рассрочку на кондиционер не дали".

"Что делать бедняжке, если не выдержал такую жару".

"В связи с отключением света скоро я буду выезжать к нему".

Инцидент с мужчиной 27 июля прокомментировали в Департаменте полиции Шымкента:

"Публикацию с мужчиной средних лет, решившим охладиться с помощью уличного разбрызгивателя для полива растений, полицейские выявили при мониторинге соцсетей. Обнаженный мужчина купался прямо около проезжей части по ул. Толе би".

Стражи порядка установили нарушителя.

"Им оказался 50-летний гражданин, который на данный момент не имеет постоянного места жительства. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК". Пресс-служба ДП Шымкента

Материалы административного производства сотрудники полиции направят в межрайонный суд по административным правонарушениям.

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