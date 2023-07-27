Как спастись от жары: мужчина шокировал жителей Шымкента необычным способом
Фотографии опубликовали в одном из Telegram-каналов. Согласно информации, голого мужчину заметили пассажиры мимо проезжавшего автобуса. При этом очевидцы инцидента не знают, почему мужчина пошел на такой поступок в общественном месте.
Жителей Шымкента, судя по комментариям под публикацией, поступок мужчины шокировал:
- "Жесть".
- "Беспредел".
- "Голый или в трусах?!"
- "Процессор перегрелся".
- "Скорее всего, человек болен".
- "Не мог в другое место пойти?!"
Но среди комментаторов были и те, кто объяснил поступок мужчины, и даже те, кто хотел к нему присоединиться:
- "А кому сейчас легко..."
- "+46 жары – вот почему!"
- "В реальности +50, наверное".
- "Рассрочку на кондиционер не дали".
- "Что делать бедняжке, если не выдержал такую жару".
- "В связи с отключением света скоро я буду выезжать к нему".
Инцидент с мужчиной 27 июля прокомментировали в Департаменте полиции Шымкента:
"Публикацию с мужчиной средних лет, решившим охладиться с помощью уличного разбрызгивателя для полива растений, полицейские выявили при мониторинге соцсетей. Обнаженный мужчина купался прямо около проезжей части по ул. Толе би".
Стражи порядка установили нарушителя.
"Им оказался 50-летний гражданин, который на данный момент не имеет постоянного места жительства. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК".Пресс-служба ДП Шымкента
Материалы административного производства сотрудники полиции направят в межрайонный суд по административным правонарушениям.
Ранее в TikTok набирало просмотры видео, на котором житель Астаны переместил свою постель во двор дома.