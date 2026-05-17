Мир

Поезд протаранил застрявший на переезде автобус в центре Бангкока

Товарный поезд протаранил автобус в Бангкоке, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 06:36 Фото: nbcnews
16 мая в центре столицы Таиланда грузовой поезд протаранил застрявший на переезде автобус, сообщает Zakon.kz.

Автобус отбросило на легковушки и мотоциклистов, передает NBC NEWS. Начался пожар, в котором погибли восемь человек, пострадали около 20.

Авария произошла поздно вечером недалеко от станции метро Airport Rail Link Makkasan, ​​соединяющей аэропорт, в центральной части города.

По данным тайских СМИ, на место происшествия прибыл премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул. Он посетил координационный пункт помощи, развернутый в районе Ратчатхеви. Там составляют списки пострадавших и координируют оказание помощи жертвам аварии.

В беседе с журналистами чиновник заявил, что распорядился обеспечить пострадавшим максимально возможную медицинскую помощь, а расходы должны взять на себя ответственные стороны. Он также подчеркнул необходимость как можно быстрее установить личности погибших и предоставить максимальные компенсации и поддержку раненым и семьям жертв.

"У меня тот же вопрос, что и у всех людей, – заявил Анутин. – Почему не было предупреждения о том, что транспортное средство оказалось на железнодорожных путях? Поезд, похоже, не снизил скорость перед столкновением. Это необходимо срочно расследовать. Однако сейчас наш главный приоритет – спасение жизней пострадавших. А тела погибших нужно как можно скорее передать семьям, чтобы они смогли провести похоронные обряды".

Точное число погибших и пострадавших пока официально не подтверждено. Власти продолжают расследование обстоятельств аварии.


10 мая движение поездов срочно приостановили в Японии из-за распыления неизвестного спрея в одном из движущихся составов.

