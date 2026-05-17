Поезд протаранил застрявший на переезде автобус в центре Бангкока
Автобус отбросило на легковушки и мотоциклистов, передает NBC NEWS. Начался пожар, в котором погибли восемь человек, пострадали около 20.
Newly released CCTV footage captures the moment a freight train slams into a passenger bus near Bangkok's Makkasan station.— PressTV Extra (@PresstvExtra) May 16, 2026
Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/TykAh1Oqnr
Авария произошла поздно вечером недалеко от станции метро Airport Rail Link Makkasan, соединяющей аэропорт, в центральной части города.
RT @KhaosodEnglish: Wreckage of the bus and car after firefighters brought flames under control when a train collided with a bus near the Makkasan railway crossing on Asok-Din Daeng Road in Bangkok.#BreakingNews #Bangkok pic.twitter.com/qQKclh41qN— Warren Gerdes (@PopeKael) May 16, 2026
По данным тайских СМИ, на место происшествия прибыл премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул. Он посетил координационный пункт помощи, развернутый в районе Ратчатхеви. Там составляют списки пострадавших и координируют оказание помощи жертвам аварии.
В беседе с журналистами чиновник заявил, что распорядился обеспечить пострадавшим максимально возможную медицинскую помощь, а расходы должны взять на себя ответственные стороны. Он также подчеркнул необходимость как можно быстрее установить личности погибших и предоставить максимальные компенсации и поддержку раненым и семьям жертв.
Thai Prime Minister Visits Scene of Deadly Train-Bus Collision in Bangkok— The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) May 16, 2026
Bangkok– Thai Prime Minister and Interior Minister Anutin Charnvirakul arrived at the scene of a freight train collision with a public bus at approximately 10:00 PM on Saturday, inspecting the crash site… pic.twitter.com/YwNtFPrUYA
"У меня тот же вопрос, что и у всех людей, – заявил Анутин. – Почему не было предупреждения о том, что транспортное средство оказалось на железнодорожных путях? Поезд, похоже, не снизил скорость перед столкновением. Это необходимо срочно расследовать. Однако сейчас наш главный приоритет – спасение жизней пострадавших. А тела погибших нужно как можно скорее передать семьям, чтобы они смогли провести похоронные обряды".
Точное число погибших и пострадавших пока официально не подтверждено. Власти продолжают расследование обстоятельств аварии.
10 мая движение поездов срочно приостановили в Японии из-за распыления неизвестного спрея в одном из движущихся составов.