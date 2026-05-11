Движение поездов срочно приостановили в Японии

Движение поездов по линии Tokaido в сторону Токио между станциями Йокогама и Синагава временно приостановлено, сообщает Zakon.kz.

Перебои в движении поездов вызваны инцидентом, в ходе которого днем 10 мая в движущемся поезде линии JR Tokaido был распылен неизвестный спрей. Поезд остановили на станции JR Kawasaki, передает The Tokio Reporter.

"На место прибыли более 20 машин скорой помощи и экстренных служб", – говорится в публикации.

Three hospitalized after mysterious odor forced JR Tokaido train to stop at Kawasaki station in Japan https://t.co/nXOuzj7ffq — MixVale (@Mixvale) May 10, 2026

Что именно было распылено и пострадали ли пассажиры, пока неизвестно. Полиция и пожарные продолжают работать на месте происшествия.

