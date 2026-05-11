Движение поездов срочно приостановили в Японии
Фото: kyodonews
Движение поездов по линии Tokaido в сторону Токио между станциями Йокогама и Синагава временно приостановлено, сообщает Zakon.kz.
Перебои в движении поездов вызваны инцидентом, в ходе которого днем 10 мая в движущемся поезде линии JR Tokaido был распылен неизвестный спрей. Поезд остановили на станции JR Kawasaki, передает The Tokio Reporter.
"На место прибыли более 20 машин скорой помощи и экстренных служб", – говорится в публикации.
Three hospitalized after mysterious odor forced JR Tokaido train to stop at Kawasaki station in Japan https://t.co/nXOuzj7ffq— MixVale (@Mixvale) May 10, 2026
Что именно было распылено и пострадали ли пассажиры, пока неизвестно. Полиция и пожарные продолжают работать на месте происшествия.
こちら映像です。— ひめじ (@h_a85_xx) May 10, 2026
川崎駅では東海道線車内でスプレーが噴射されたとのことで、消防・警察による取り調べが行われています。 pic.twitter.com/rnhQsFgd3L
В России спасатели МЧС проводят эвакуацию туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript