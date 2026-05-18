Супруги из США раскрыли секрет 75-летнего брака
Фото: pexels
Джеймс и Джулия Амброуз рассказали, как им удалось сохранить брак на протяжении 75 лет. Пара, которой уже больше 90 лет, отметила очередную годовщину свадьбы. По их словам, главный секрет долгого союза – не откладывать решение конфликтов, сообщает Zakon.kz.
Кроме этого, супруги советуют не ложиться спать, пока не выяснят отношения, пишет CBS News.
"Джеймс с юмором отмечает, что в их семье "главная – Джулия", добавив, что понял это еще в начале совместной жизни", – пишет издание.
Стоит отметить, что пара познакомилась в 1951 году, вскоре поженились и с тех пор не расставались. За годы брака супруги воспитали четверых детей, у них 12 внуков, 21 правнук и двое праправнуков.
Ранее пара, прожившая вместе более полувека, раскрыла главный секрет счастливого брака.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript