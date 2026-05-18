Супруги из США раскрыли секрет 75-летнего брака

Фото: pexels

Джеймс и Джулия Амброуз рассказали, как им удалось сохранить брак на протяжении 75 лет. Пара, которой уже больше 90 лет, отметила очередную годовщину свадьбы. По их словам, главный секрет долгого союза – не откладывать решение конфликтов, сообщает Zakon.kz.

Кроме этого, супруги советуют не ложиться спать, пока не выяснят отношения, пишет CBS News. "Джеймс с юмором отмечает, что в их семье "главная – Джулия", добавив, что понял это еще в начале совместной жизни", – пишет издание. Стоит отметить, что пара познакомилась в 1951 году, вскоре поженились и с тех пор не расставались. За годы брака супруги воспитали четверых детей, у них 12 внуков, 21 правнук и двое праправнуков. Ранее пара, прожившая вместе более полувека, раскрыла главный секрет счастливого брака.



Поделитесь новостью