Раскрыт секрет счастливого и долгого брака

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что является главным ингредиентом крепкого и долгого брака, сообщает Zakon.kz.

Как указано в работе, опубликованной в журнале Journal of Elder Policy (JEP), это надежная и постоянная поддержка друг друга.

Участники исследования, прожившие долго в браках, описывали их как спокойные, наполненные теплотой и доверием, где партнер воспринимается как главный источник силы. Особенно важно было то, что супруги помогали друг другу в трудные моменты – например, при болезнях или финансовых проблемах, пишет "Газета".

При этом мужчины чаще сообщали о получаемой поддержке, чем женщины – это согласуется с предыдущими наблюдениями, согласно которым мужчины обычно выигрывают от брака больше. Женщины, напротив, чаще упоминали о редких, но все же присутствующих негативных взаимодействиях, таких как критика или недовольство. Но в целом в этих долгих союзах конфликты оказывались редкими.

Исследователи также отметили, что чем выше образование и доход, тем больше взаимной поддержки в семье. А чем дольше длится брак, тем меньше в нем негатива. При этом не имеет значения, в первом браке супруги или в повторном – качество поддержки от этого не зависит, что идет вразрез с прежними представлениями о "хрупкости" повторных союзов.

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