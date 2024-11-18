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Актриса Ева Лонгория раскрыла необычный секрет крепкого брака

Актриса Ева Лонгория раскрыла необычный секрет крепкого брака, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 03:38 Фото: EastNews
Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория и мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон начали встречаться в 2013 году. Свадьба состоялась спустя три года, и уже в 2018-м у пары родился сын Сантьяго. Актриса призналась, в чем секрет их счастья, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, в этом году семья решила покинуть Лос-Анджелес: очевидно, и это не стало для них большим испытанием. Актриса раскрыла секреты безупречного брака: главный из них заключается в том, чтобы не конкурировать за внимание.

"Он поддерживает меня во всем, что я делаю. Я поддерживаю его во всем, что он делает. Мы не соревнуемся за внимание или место под солнцем", – объяснила знаменитость в интервью.

Селебрити подчеркнула, что муж ненавидит появляться на красной дорожке, при этом ему нравится, когда в центре внимания оказывается супруга. По этой же причине Хосе старается держаться подальше от соцсетей.

"Он ненавидит Instagram. Вот почему его никогда нет в моих социальных сетях. Время от времени я пытаюсь его туда затащить. Но на самом деле приятно быть с кем-то, кто не нуждается в постоянном подтверждении, вроде "напоминай людям, что мы вместе", – призналась Ева Лонгория.

Интересно, что на вопрос о том, может ли актриса считать супруга лучшим другом, она ответила категоричным "нет".

"Это другие отношения. Мои лучшие друзья – это мои лучшие друзья, и я обращаюсь к ним за помощью. А мой муж – мой партнер. И он отлично справляется с этой ролью в моей жизни", – заявила 49-летняя звезда.

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