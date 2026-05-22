Мир

Таинственный взлом в Париже: похищены ноутбуки с данными о нацбезопасности Франции

В Париже неизвестный совершил кражу со взломом в офисе компании, сотрудничавшей с французскими властями, похитив оборудование с маркировкой Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) и конфиденциальные данные, связанные с полицейской инфраструктурой столицы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Journal du Dimanche, инцидент произошел утром в четверг в 19-м округе Парижа. По данным издания, злоумышленник проник в гараж инжиниринговой компании OISL Consulting, взломав бронированную дверь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в момент кражи.

Преступник вынес два ноутбука Lenovo с маркировкой DGSE, упаковав их в черную сумку Samsung. Кроме того, были похищены две тепловизионные камеры, крепления к ним и несколько муляжей пистолетов.

По информации источников, на устройствах могли находиться данные о парижских полицейских участках, а также сведения о доступе к системе городского видеонаблюдения. В компании заявили, что вся информация на компьютерах была зашифрована.

Общий ущерб оценивается менее чем в 10 тыс. евро (более 5,4 млн тенге). OISL Consulting занимается поставками оборудования для муниципальной полиции региона Иль-де-Франс.

Французские правоохранители продолжают расследование. Им предстоит установить личность подозреваемого и выяснить, была ли кража целенаправленной попыткой получить доступ к служебным данным полиции.

Ранее сообщалось, что стражи порядка Акмолинской области раскрыли кражу денежных средств, совершенную почти 20 лет назад.

