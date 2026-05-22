В Казахстане раскрыли "висяк" почти 20-летней давности
Известно, что преступление было совершено в Атбасаре. Тогда жертвой злоумышленника стал владелец одного из крестьянских хозяйств.
"Из автомобиля, находившегося в гараже, были похищены 300 тысяч тенге – по тем временам весьма крупная сумма. После обращения потерпевшего сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, однако установить подозреваемого по горячим следам тогда не удалось. Вместе с тем криминалисты тщательно осмотрели место происшествия и изъяли отпечатки пальцев, которые были сохранены в базе данных".Пресс-служба ДП Акмолинской области
На протяжении многих лет уголовное дело оставалось нераскрытым.
Однако весной уже 2026 года атбасарские оперативники вновь вышли на след предполагаемого злоумышленника.
В поле зрения полицейских местный житель попал уже по факту совершения наркопреступления. В ходе следственных действий у мужчины были изъяты отпечатки пальцев.
После проверки по криминалистическим учетам выяснилось, что они полностью совпадают со следами, обнаруженными на месте кражи почти двадцатилетней давности.
"В настоящее время установлена причастность фигуранта к совершенному преступлению. Мужчина дал признательные показания".Пресс-служба ДП Акмолинской области
