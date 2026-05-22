События

В Казахстане раскрыли "висяк" почти 20-летней давности

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Стражи порядка Акмолинской области раскрыли кражу денежных средств, совершенную почти 20 лет назад. Примечательно, что выйти на след подозреваемого удалось благодаря отпечаткам пальцев, изъятым с места происшествия еще в 2007 году, сообщает Zakon.kz.

Известно, что преступление было совершено в Атбасаре. Тогда жертвой злоумышленника стал владелец одного из крестьянских хозяйств.

"Из автомобиля, находившегося в гараже, были похищены 300 тысяч тенге – по тем временам весьма крупная сумма. После обращения потерпевшего сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, однако установить подозреваемого по горячим следам тогда не удалось. Вместе с тем криминалисты тщательно осмотрели место происшествия и изъяли отпечатки пальцев, которые были сохранены в базе данных".Пресс-служба ДП Акмолинской области

На протяжении многих лет уголовное дело оставалось нераскрытым.

Однако весной уже 2026 года атбасарские оперативники вновь вышли на след предполагаемого злоумышленника.

В поле зрения полицейских местный житель попал уже по факту совершения наркопреступления. В ходе следственных действий у мужчины были изъяты отпечатки пальцев.

После проверки по криминалистическим учетам выяснилось, что они полностью совпадают со следами, обнаруженными на месте кражи почти двадцатилетней давности.

"В настоящее время установлена причастность фигуранта к совершенному преступлению. Мужчина дал признательные показания".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее мы рассказывали, что в Алматы сотрудники правоохранительных органов и две крупные волонтерские организации экстренно разыскивают 25-летнего Ерзата Егизбай.

