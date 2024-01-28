Протесты фермеров во Франции: в Париже власти готовятся к блокаде

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен велел усилить меры безопасности вокруг столицы из-за угроз фермеров блокировать Париж и крупнейший продуктовый рынок рядом со столицей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала BFMTV, министр внутренних дел провел заседание по безопасности.

"Он дал службам безопасности инструкции внедрить существенные защитные меры, чтобы предотвратить блокирование продовольственного рынка в Рюнжи, аэропортов региона Иль-де-Франс, а также предотвратить, а затем и запретить любой въезд в Париж", – говорится в сообщении.

Дарманен напомнил о требовании для сил полиции "действовать с большой сдержанностью" и вмешиваться "только в крайнем случае", если под угрозой будут находиться люди или общественные здания. Дарманен привел в пример акцию с уничтожением фермерами продовольственного груза, перевозимого иностранными грузовиками.

#FRENCH FARMER UNIONS VOW TO PUT PARIS UNDER 'INDEFINITE SIEGE' IN INCOME, TAX AND REGULATION PROTESTS 🇫🇷pic.twitter.com/zUN8I9iAqF — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) January 28, 2024

Накануне протестующие во Франции фермеры напали на два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и уничтожили товар, а французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs сообщил, что намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция начнётся в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Активисты сочли меры, предложенные накануне премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и несоответствующими масштабу протестов аграриев.

Ранее сообщалось, что французские фермеры, недовольные политикой правительства, вышли с митингами на улицы городов. Они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.