Протесты фермеров во Франции: в Париже власти готовятся к блокаде
Согласно информации телеканала BFMTV, министр внутренних дел провел заседание по безопасности.
"Он дал службам безопасности инструкции внедрить существенные защитные меры, чтобы предотвратить блокирование продовольственного рынка в Рюнжи, аэропортов региона Иль-де-Франс, а также предотвратить, а затем и запретить любой въезд в Париж", – говорится в сообщении.
Дарманен напомнил о требовании для сил полиции "действовать с большой сдержанностью" и вмешиваться "только в крайнем случае", если под угрозой будут находиться люди или общественные здания. Дарманен привел в пример акцию с уничтожением фермерами продовольственного груза, перевозимого иностранными грузовиками.
#FRENCH FARMER UNIONS VOW TO PUT PARIS UNDER 'INDEFINITE SIEGE' IN INCOME, TAX AND REGULATION PROTESTS 🇫🇷pic.twitter.com/zUN8I9iAqF— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) January 28, 2024
Накануне протестующие во Франции фермеры напали на два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и уничтожили товар, а французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs сообщил, что намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция начнётся в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Активисты сочли меры, предложенные накануне премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и несоответствующими масштабу протестов аграриев.
Ранее сообщалось, что французские фермеры, недовольные политикой правительства, вышли с митингами на улицы городов. Они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.