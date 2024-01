Протесты фермеров во Франции: в Париже власти готовятся к блокаде

Согласно информации телеканала BFMTV, министр внутренних дел провел заседание по безопасности.

Дарманен напомнил о требовании для сил полиции "действовать с большой сдержанностью" и вмешиваться "только в крайнем случае", если под угрозой будут находиться люди или общественные здания. Дарманен привел в пример акцию с уничтожением фермерами продовольственного груза, перевозимого иностранными грузовиками.

#FRENCH FARMER UNIONS VOW TO PUT PARIS UNDER 'INDEFINITE SIEGE' IN INCOME, TAX AND REGULATION PROTESTS 🇫🇷pic.twitter.com/zUN8I9iAqF