Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Протесты фермеров во Франции: в Париже власти готовятся к блокаде

бастующие фермеры во Франции Фото: X(Twitter)/@Sprinter99800
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен велел усилить меры безопасности вокруг столицы из-за угроз фермеров блокировать Париж и крупнейший продуктовый рынок рядом со столицей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала BFMTV, министр внутренних дел провел заседание по безопасности.

"Он дал службам безопасности инструкции внедрить существенные защитные меры, чтобы предотвратить блокирование продовольственного рынка в Рюнжи, аэропортов региона Иль-де-Франс, а также предотвратить, а затем и запретить любой въезд в Париж", – говорится в сообщении.

Дарманен напомнил о требовании для сил полиции "действовать с большой сдержанностью" и вмешиваться "только в крайнем случае", если под угрозой будут находиться люди или общественные здания. Дарманен привел в пример акцию с уничтожением фермерами продовольственного груза, перевозимого иностранными грузовиками.

Накануне протестующие во Франции фермеры напали на два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и уничтожили товар, а французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs сообщил, что намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция начнётся в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Активисты сочли меры, предложенные накануне премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и несоответствующими масштабу протестов аграриев.

Ранее сообщалось, что французские фермеры, недовольные политикой правительства, вышли с митингами на улицы городов. Они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

Читайте также

турчанка развелась с мужем из-за его нечистоплотности
Турчанка отсудила у бывшего мужа 16 500 долларов из-за того, что он не мылся
выборы в Финляндии
Стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента Финляндии
американские военные погибли в Иордании
Трое американских военных погибли во время нападения беспилотника в Иордании
Елена Беляева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: