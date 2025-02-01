Тайны в королевской семье: принц Уильям использует вымышленное имя для общения в Сети

Принца Уильяма уличили в том, что он втайне от своей супруги Кейт Миддлтон использует "секретное имя" в Сети для общения с футбольными фанатами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал E-Noticies со ссылкой на источник, все стало известно после того, как 29 января прошел последний день Лиги чемпионов, спортивного события, в котором "Астон Вилла" столкнулась с шотландской командой "Селтик". Принц Уильям с особым энтузиазмом наблюдал за этим матчем с трибун.

Отмечается, что один из болельщиков "Астон Виллы" заявил, что принц Уильям использует в сети "секретное имя", которое скрывает даже от Кейт Миддлтон. Все для того, чтобы быть в курсе последних новостей и слухов на форумах фанатов этого вида спорта.

"Он всегда в курсе всех сплетен команды. Он участвует в каждом фанатском форуме. Он заходит под разными именами и публикует там свои мнения о том, что он чувствует, или размышления других фанатов", – написал инсайдер издания.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли свадьбу 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей. В июле 2013 года у влюбленных родился первенец. Мальчика назвали Джорджем. В мае 2015-го у супругов появилась дочь Шарлотта, а в апреле 2018 года – сын Луи.

Ранее Кейт Миддлтон сделала важное заявление касательно своего здоровья.