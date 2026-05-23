В Индии аномальная жара привела к гибели десятков людей

В индийском штате Андхра-Прадеш из-за аномальной жары от теплового удара погиб 21 человек. Наибольшее число случаев пришлось на город Виджаявада, где скончались 10 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ETV Bharat, среди погибших – несколько бездомных, часть жертв пока не опознана.

В ряде случаев люди теряли сознание на улицах и были доставлены в больницы, однако врачи констатировали смерть. Так, в районе Ситарампурам мужчину без сознания нашли местные жители и передали медикам, но спасти его не удалось. Аналогичные случаи произошли в разных районах города и округа.

От теплового удара умерли люди в Элуру, Западном Годавари, Каккинаде, а также в других районах штата. Среди погибших – как пожилые жители, так и молодые люди, включая контрактного работника и трудовых мигрантов.

В отдельных случаях тела погибших обнаруживали прямо на улицах и возле общественных мест – парков, рынков и транспортных узлов.

Власти продолжают устанавливать личности части жертв и выяснять все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что большинство погибших находились на улице в период экстремальной жары.

