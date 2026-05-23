#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
События

Во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

зонтик, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 17:14 Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 24 мая 2026 года. Синоптики предупредили о непогоде в Астане и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью ожидаются дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается туман. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов в городе Алматы) ночью временами ожидается туман.

на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестан ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказган: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда утром и днем ожидаются временами дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах области заморозки 1 градус. На севере, западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск ожидаются дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Семей ожидаются дождь, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау ночью ожидаются дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Уральск сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается туман. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау ночью временами ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. В центре, на юге, западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Костанай днем ожидаются дождь, гроза.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
дождь
17:13, 16 мая 2026
Опубликовано штормовое предупреждение на 17 мая
дождь
17:16, 11 мая 2026
Непогода во всех регионах: опубликовано штормовое предупреждение на вторник
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
17:17, 07 мая 2026
Во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на пятницу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лидер обороны &quot;Барыса&quot; Джейк Масси подписал новое двухлетнее соглашение
17:19, Сегодня
Лидер обороны "Барыса" Джейк Масси подписал новое двухлетнее соглашение
Геннадий Головкин
17:04, Сегодня
"Работа с судьями": Головкин рассказал о главной цели на посту главы World Boxing
Айбота Ертайкызы
16:53, Сегодня
Чемпионка Азии Ертайкызы уверенно прошла квалификацию ЧА-2026 в Бишкеке
Сауль Альварес
16:12, Сегодня
Сауль Альварес и Джейк Пол вошли в топ-50 самых дорогих спортсменов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: