Во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 24 мая 2026 года. Синоптики предупредили о непогоде в Астане и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью ожидаются дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается туман. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов в городе Алматы) ночью временами ожидается туман.

на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестан ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказган: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда утром и днем ожидаются временами дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах области заморозки 1 градус. На севере, западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск ожидаются дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Семей ожидаются дождь, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау ночью ожидаются дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Уральск сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается туман. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау ночью временами ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. В центре, на юге, западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Костанай днем ожидаются дождь, гроза.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, порывы 15-20 м/с.

