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Аномальный смог накрыл столицу Индии

Аномальный смог накрыл столицу Индии, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 19:34 Фото: pixabay
Аномальный смог накрыл индийскую столицу – город Дели, где загрязнение воздуха достигло чрезвычайного уровня, сообщает Zakon.kz.

Качество воздуха на севере Индии резко ухудшилось буквально за последнюю неделю, пишет Белта.

Уровни загрязняющих веществ PM2.5 – опасных канцерогенных микрочастиц, которые попадают в кровоток через легкие, были зарегистрированы 13 ноября более чем в 50 раз выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) дневного максимума.

По данным компании IQAir, занимающейся мониторингом качества воздуха, 18 ноября в 15:00 по местному времени был зафиксирован уровень загрязнения в 1500 единиц, что в 15 раз выше уровня, который ВОЗ "считает приемлемым для дыхания".

Больницы индийской столицы сообщают о резком росте числа пациентов, "поступающих с проблемами дыхания и желудочно-кишечного тракта, вызванных загрязнением".

Кроме того, из-за смога в Индии нарушено авиасообщение. Власти Дели закрывают школы, также в городе запрещены строительные работы. Работодателям рекомендовано перевести как минимум половину офисных сотрудников на удаленную работу.

Власти города также запретили въезд в Дели грузовиков, кроме доставляющих в город предметы первой необходимости. На прошлой неделе правительство запретило все виды деятельности, связанные с использованием угля и дров, а также использование дизельных генераторов для всех, кроме экстренных служб.

Дели и прилегающая к нему столичная область, где проживают более 30 млн человек, неизменно возглавляют мировые рейтинги по уровню загрязнения воздуха зимой. Согласно оценкам, это сокращает продолжительность жизни жителей индийской столицы на семь лет.

Ежегодно с октября по январь качество воздуха в Дели, северных штатах Индии и части Пакистана заметно ухудшается из-за резкого понижения температуры, дыма, пыли, низкой скорости ветра, автомобильных выхлопов и сжигания стерни – остатков стеблей злаков – после уборки урожая.

В эти месяцы правительство регулярно вводит особые меры по борьбе с загрязнением воздуха, однако проблема не уходит.

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