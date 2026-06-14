Брижит Макрон застали в компании таинственного незнакомца

Супруга президента Франции Брижит Макрон явилась на церемонию прощания с вдовой экс-лидера страны Жака Ширака Бернадетт в сопровождении "превлекательного телохранителя", сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, на церемонии прощания в Париже присутствовало множество видных гостей.

"Когда первая леди подошла к священнику, чтобы обменяться несколькими словами утешения и благодарности, одна деталь сразу же привлекла внимание даже самых опытных наблюдателей. Прямо за ней, словно скала, находился ее безупречно одетый телохранитель", – говорится в материале.

Личность мужчины пока неизвестна, но он появлялся на похоронах актрисы Натали Бай.

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