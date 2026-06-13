Мужчина годами скрывал любовниц от жены и выманил у них сотни миллионов

В Сингапуре к семи годам и трем месяцам тюрьмы приговорили 31-летнего женатого иностранца, который умудрялся годами скрывать от супруги троих любовниц и выманил у доверчивых женщин более 1,6 млн сингапурских долларов (636,3 млн тенге), передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Mothership. 31-летний Мьо Кьяу перебрался в Сингапур в 2021 году и первое время работал финансовым консультантом. Затем он уволился и занялся предпринимательством.

В 2022 году мужчина женился, в семье родилось двое детей. Суд выяснил, что с 2021 по 2024 год Кьяу состоял в романтических отношениях с двумя малайками 44 и 45 лет и 35-летней китаянкой и выманил у них крупные суммы.

Первой любовнице мошенник говорил, что недавно потерял отца и теперь участвует в тяжбе за наследство с родными. Кьяу говорил, что ему нужны деньги на выплату различных сборов и под этим предлогом взял у женщины взаймы более 500 тысяч сингапурских долларов (190,6 млн тенге). Он не возвращал деньги и использовал поддельные документы, чтобы скрыть махинации. Несмотря на это, женщина продолжала встречаться с ним до 2023 года.

Затем Кьяу завел роман с другой малайкой, которой представился учредителем крупной компании из Австралии. Он обещал жениться и убедил ее, что вклад в его фирму принесет большой доход. В итоге пострадавшая потеряла 360 тысяч сингапурских долларов (137,3 млн тенге).

"С ноября 2023 по сентябрь 2024-го Кьяу обманывал 35-летнюю китаянку и также обещал ей огромные доходы от инвестиций. Влюбленная женщина отдала мошеннику почти 770 тысяч сингапурских долларов (293 млн тенге)", – говорится в сообщении.

Женщины обвиняли его не только в воровстве, но и в нанесении им тяжелых психологических травм. В частности, вторая пострадавшая забеременела от мошенника. У малайки случился выкидыш, когда она поняла, что ее обманули.

Пострадавшие, которые работали в Сингапуре в крупных компаниях, лишились почти всех сбережений. Кьяу приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы. При этом он признал себя виновным только по семи из 21 обвинения. Остальные эпизоды все еще рассматриваются судом.

Ранее сообщалось, что казахстанец хотел поступить за границу и потерял 8 млн тенге.