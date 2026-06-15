У нас заканчивается время: Дуров сделал тревожное заявление

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал обращение, в котором выразил обеспокоенность будущим свободного интернета и усилением цифрового контроля, сообщает Zakon.kz.

По словам предпринимателя, праздновать свой день рождения ему не хочется, поскольку, как он считает, у нынешнего поколения остается все меньше времени на защиту цифровых свобод.

"То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля", – заявил Дуров.

Он выразил мнение, что в ряде стран вводятся меры, которые ограничивают конфиденциальность пользователей и свободу в интернете. В качестве примеров он привел цифровые удостоверения личности, онлайн-проверку возраста и инициативы по мониторингу личных сообщений.

"Темный, антиутопический мир стремительно приближается – пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у которого были свободы, – и которое позволило их отнять", – написал основатель Telegram.

Дуров также заявил, что современному обществу навязывается отказ от таких ценностей, как право на частную жизнь, свобода слова, суверенитет и свободный рынок.

"Так что нет, я не буду сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", – подчеркнул предприниматель.

Публикация вызвала активное обсуждение в социальных сетях и среди пользователей мессенджера.

I’m turning 41, but I don’t feel like celebrating.



Our generation is running out of time to save the free Internet built for us by our fathers.



What was once the promise of the free exchange of information is being turned into the ultimate tool of control.



Once-free countries… — Pavel Durov (@durov) October 9, 2025

Ранее сообщалось, что Дуров заявил, что Telegram может перестать работать во Франции.