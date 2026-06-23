Китай бросил вызов пустыне и строит прямо над ней уникальную железную дорогу

Грандиозная инженерная борьба с гравитацией и песчаными бурями развернулась в одной из самых суровых пустынь на Земле – Гоби. Китай возводит там железнодорожный мост, возвышающийся прямо над пустыней, сообщает Zakon.kz.

Изначально были слухи, что это будет мегапроект протяженностью почти 1800 км, который пересечет пустыню Гоби. Но официальная подтвержденная информация оказалась более скромной. Однако значение и масштабность проекта от этого не уменьшаются.

Речь идет о трансграничной железной дороге Ганьцимаоду – Гашуун Сукхайт (Китай – Монголия), запуск которой запланирован на 2027 год. Железная дорога, строительство которой ведется по принципу "единого проектирования, раздельного строительства и одноразового соединения", начинается в китайском порту Ганьцимаоду, пересекает границу и соединяется со станцией Гашуун Сухайт в монгольской провинции Омногови (Южная Гоби). Строительство началось в мае 2025 года, протяженность моста составляет 9,91 километра, включая 6,08-километровый участок трансграничного моста, для которого потребуется 760 сборных Т-образных балок.

Проект призван соединить китайскую Ганьцюаньскую железную дорогу с монгольским железнодорожным коридором, идущим на юг, и обеспечить перевозку до 30 миллионов кубометров тонн грузов в год. Это означает, что уголь, медь и другие тяжелые материалы смогут быстрее перемещаться через приграничный регион, где задержки не только неудобны, но и обходятся дорого, пишет Eco news.

Гоби – непростое место для строительства. Это засушливый и резко континентальный регион, со средними температурами в январе около минус 40 градусов и температурами в июле около 45 градусов выше нуля. Это то место, где сталь, бетон, рабочие и машины проходят проверку на прочность.

Компания-строитель CHN Energy заявляет, что реализация проекта строительства железной дороги также сталкивается с сильными ветрами и частыми песчаными бурями, что делает работы по подъему грузов на большой высоте особенно сложными. Любой, кто когда-либо пытался защитить окно автомобиля от песка в ветреный день, поймет, о чем идет речь. Каково же выравнивать балки моста весом более 100 тонн в такую ​​погоду?

Сложность также заключается в том, что в Китае используются железные дороги стандартной колеи, в то время как в Монголии – более широкой. CHN Energy в этом проекте использует комбинированную однопутную конструкцию, сочетающую в себе стандартную и широкую колею, что призвано упростить процесс переключения.

На 13 июня рабочие завершили установку всех 94 Т-образных балок на китайском участке железной дороги. Длина балок, использованных на мосту, составляет примерно 24 и 32 метра, а самая тяжелая из них весит около 165 тонн. Компания заявила, что для установки тяжелых балок на сложные опоры моста потребовались высокоточная геодезическая съемка, выравнивание конструкций и контроль безопасности.

Посольство Китая в Монголии назвало этот проект важным каналом сотрудничества в энергетической сфере и заявило, что он призван улучшить цепочки поставок минералов и трансграничную логистику.

В начале 2026 года сообщалось, что Китай построил первую тяжеловесную железную дорогу в пустыне.