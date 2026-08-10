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Технологии

Китай строит "Великую солнечную стену" прямо посреди пустыни

Солнечные батареи в пустыне, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 08:55 Фото: Xinhua
Китай реализует масштабный проект по строительству солнечных электростанций в пустыне Кубуки на территории Внутренней Монголии, сообщает Zakon.kz.

"Великая солнечная стена" представляет собой не просто проект в области возобновляемой энергетики. Она направлена на решение проблемы опустынивания наряду с обеспечением выработки электроэнергии в беспрецедентных масштабах.

Масштабная сеть солнечных электростанций протяженностью 400 км пройдет через одну из крупнейших пустынь на севере Китая. После завершения строительства проект станет одним из крупнейших в мире в области солнечной энергетики, производя около 48 млрд кВт·ч для обеспечения миллионов домов и промышленных предприятий.

Проект является ключевой частью более широкой стратегии Китая по снижению зависимости от ископаемого топлива и расширению возможностей возобновляемой энергетики.

По мнению китайских инженеров, солнечные панели также способны создавать тень, снижать температуру поверхности и ограничивать потерю влаги.

Эти изменения будут способствовать восстановлению растительности под панелями и вокруг них, помогая укреплять песок и замедлять процесс опустынивания. Исследователи экспериментируют с высадкой засухоустойчивых трав вокруг установок.

Со временем сочетание инфраструктуры возобновляемой энергии с восстановлением экосистемы может улучшить местное биоразнообразие и сделать пустынные ландшафты более устойчивыми.

Ранее мы писали, что гигантские "валуны" стали новым достижением китайской архитектуры.

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Аксинья Титова
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