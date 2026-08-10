Китай строит "Великую солнечную стену" прямо посреди пустыни
"Великая солнечная стена" представляет собой не просто проект в области возобновляемой энергетики. Она направлена на решение проблемы опустынивания наряду с обеспечением выработки электроэнергии в беспрецедентных масштабах.
Масштабная сеть солнечных электростанций протяженностью 400 км пройдет через одну из крупнейших пустынь на севере Китая. После завершения строительства проект станет одним из крупнейших в мире в области солнечной энергетики, производя около 48 млрд кВт·ч для обеспечения миллионов домов и промышленных предприятий.
Проект является ключевой частью более широкой стратегии Китая по снижению зависимости от ископаемого топлива и расширению возможностей возобновляемой энергетики.
По мнению китайских инженеров, солнечные панели также способны создавать тень, снижать температуру поверхности и ограничивать потерю влаги.
Эти изменения будут способствовать восстановлению растительности под панелями и вокруг них, помогая укреплять песок и замедлять процесс опустынивания. Исследователи экспериментируют с высадкой засухоустойчивых трав вокруг установок.
Со временем сочетание инфраструктуры возобновляемой энергии с восстановлением экосистемы может улучшить местное биоразнообразие и сделать пустынные ландшафты более устойчивыми.
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