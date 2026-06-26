Сейсмологи ответили, есть ли связь между землетрясениями в Японии, США и Венесуэле

Серия мощных землетрясений, произошедшая в течение всего восьми часов в США, Японии и Венесуэле, вызвала волну предположений в соцсетях о возможной взаимосвязи этих событий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в среду землетрясение магнитудой 5,6 произошло в малонаселенном районе северной Калифорнии (США). Через несколько часов у северного побережья Японии были зафиксированы толчки магнитудой 7,2. Почти одновременно Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения, которые привели к масштабной трагедии с большим количеством жертв.

Именно близость этих событий во времени породила многочисленные предположения об их взаимосвязи. Однако эксперты отмечают, что это лишь случайное совпадение.

По словам заместителя координатора программы по оценке сейсмической опасности Геологической службы США (USGS) Уильяма Барнгарта, все три землетрясения произошли вблизи хорошо известных границ тектонических плит, которые характеризуются высокой сейсмической активностью. Это не означает, что одно из них вызвало остальные.

Специалисты подтвердили, что мощные землетрясения иногда действительно могут спровоцировать другие толчки, но это происходит преимущественно на небольших расстояниях.

Если проанализировать землетрясения за последние сто лет, мы не увидим примеров, когда столь удаленные друг от друга толчки были взаимосвязаны.

В то же время ситуация в Венесуэле иная. По мнению экспертов, землетрясение магнитудой 7,1 могло спровоцировать следующий толчок магнитудой 7,5, поскольку они произошли рядом друг с другом. Иногда разлом уже находится на грани активизации, и тогда соседнее землетрясение может стать тем толчком, который запускает новое.

Так что сейсмологи уверяют: несмотря на совпадение во времени, эти землетрясения не связаны между собой.

Ранее сообщалось о больше чем 500 погибших: число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти.