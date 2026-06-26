#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Больше 500 погибших: число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти

Землетрясение в Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:23 Фото: РИА Новости
2980 человек пострадали из-за землетрясения в Венесуэле. 589 жителей погибли. Десятки людей удалось спасти. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес, сообщает Zakon.kz.

Поисково-спасательные работы идут полным ходом. Спасатели стараются найти как можно больше выживших, пока не закончился 72-часовой период после обрушений. Специалисты допускают, что количество погибших значительно увеличится, передает CNN.

Многие граждане пропали без вести. Некоторые уже найдены, но до сих пор находятся под завалами.

Ситуацию в штате Ла-Гуайра, который пострадал сильнее других, власти страны взяли на особый контроль. Сотни жителей Ла-Гуайры, Каракаса и ближайших районов остались без крова. Пока спасательные бригады там ведут поиски выживших, военные распределяют воду и еду. На помощь прибыли Вооруженные силы США.

Вечером 24 июня 2026 года на северо-западе Венесуэлы зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Толчки замечены в десяти километрах друг от друга. В итоге разрушено множество жилых домов и правительственных зданий, закрыт главный аэропорт республики.

Это землетрясение в Венесуэле назвали самым мощным за более чем 100 лет.

Ранее в Венесуэле объявили чрезвычайное положение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки
07:54, 25 июня 2026
ЧП объявили в Венесуэле после мощных землетрясений
Делси Родригес заявила о том, что в Венесуэле готовят закон о всеобщей амнистии
01:22, 01 февраля 2026
Закон о всеобщей амнистии хотят принять в Венесуэле
Землетрясение в Венесуэле
08:00, Сегодня
Токаев выразил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:00, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Тараз" в центральном матче 11-го тура Первой лиги
Фото: UFC
19:46, Сегодня
Асу Алмабаев провёл дуэль взглядов с Чарльзом Джонсоном перед поединком в UFC (видео)
Фото: UFC
19:18, Сегодня
"Он пытается не брать на себя вину". Алекс Перейра - об ответе Херба Дина на его критику
Фото: НОК РК
18:40, Сегодня
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: