Больше 500 погибших: число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти

2980 человек пострадали из-за землетрясения в Венесуэле. 589 жителей погибли. Десятки людей удалось спасти. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес, сообщает Zakon.kz.

Поисково-спасательные работы идут полным ходом. Спасатели стараются найти как можно больше выживших, пока не закончился 72-часовой период после обрушений. Специалисты допускают, что количество погибших значительно увеличится, передает CNN.

Многие граждане пропали без вести. Некоторые уже найдены, но до сих пор находятся под завалами.

Ситуацию в штате Ла-Гуайра, который пострадал сильнее других, власти страны взяли на особый контроль. Сотни жителей Ла-Гуайры, Каракаса и ближайших районов остались без крова. Пока спасательные бригады там ведут поиски выживших, военные распределяют воду и еду. На помощь прибыли Вооруженные силы США.

Вечером 24 июня 2026 года на северо-западе Венесуэлы зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 . Толчки замечены в десяти километрах друг от друга. В итоге разрушено множество жилых домов и правительственных зданий, закрыт главный аэропорт республики.

Это землетрясение в Венесуэле назвали самым мощным за более чем 100 лет.

Ранее в Венесуэле объявили чрезвычайное положение.