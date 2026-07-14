Короткие ссылки Telegram в браузерах перестали открываться по всему миру

Короткие ссылки популярного мессенджера Telegram формата t.me в браузерах перестали работать по всему миру, в том числе и в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание "Код Дурова", 13 июля 2026 года домен t.me получил статус serverHold.

Согласно правилам ICANN, это означает, что домен больше не обслуживается системой DNS: он остается закрепленным за владельцем, но перестает преобразовываться в IP-адрес и становится недоступным для пользователей.

После этого Telegram начал автоматически использовать новый формат ссылок – telegram.me. Теперь именно такой адрес появляется при копировании ссылок на каналы, публикации и сообщения.

При этом старые ссылки t.me больше не открываются в браузерах, однако внутри самого мессенджера они продолжают работать.

Примечательно, что эта проблема носит глобальный характер.

Домен t.me относится к национальной доменной зоне Черногории (.me), поэтому ограничения связаны не с блокировками со стороны отдельных стран или интернет-провайдеров, а с работой самого оператора доменной зоны.

Официальная причина изменения статуса домена пока не называется.

По данным "Кода Дурова", это может быть связано с юридическими вопросами, внутренней проверкой, требованиями правоохранительных органов, нарушением правил реестра или техническим сбоем.

Сам мессенджер Telegram продолжает работать в обычном режиме. Изменения затронули только короткие ссылки t.me, тогда как основная инфраструктура сервиса и сайт telegram.org продолжают функционировать без ограничений.

Telegram – один из крупнейших мессенджеров планеты с аудиторией в 1 миллиард активных пользователей. Входит в топ-4 самых популярных мессенджеров мира (после WhatsApp, WeChat и Facebook Messenger). Лидером по количеству пользователей является Индия. Платформа занимает ведущие позиции в странах СНГ, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.

Материал по теме Павел Дуров заявил, что Telegram может перестать работать во Франции

9 июля 2026 года сообщалось, что основателя Telegram Павла Дурова снова вызвали на допрос в Париже, который продлился более шести часов.