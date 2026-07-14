#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.11
545.58
6.2
Мир

Короткие ссылки Telegram в браузерах перестали открываться по всему миру

Социальные сети, телеграм, telegram, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 13:39 Фото: unsplash
Короткие ссылки популярного мессенджера Telegram формата t.me в браузерах перестали работать по всему миру, в том числе и в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание "Код Дурова", 13 июля 2026 года домен t.me получил статус serverHold.

Согласно правилам ICANN, это означает, что домен больше не обслуживается системой DNS: он остается закрепленным за владельцем, но перестает преобразовываться в IP-адрес и становится недоступным для пользователей.

После этого Telegram начал автоматически использовать новый формат ссылок – telegram.me. Теперь именно такой адрес появляется при копировании ссылок на каналы, публикации и сообщения.

При этом старые ссылки t.me больше не открываются в браузерах, однако внутри самого мессенджера они продолжают работать.

Примечательно, что эта проблема носит глобальный характер.

Домен t.me относится к национальной доменной зоне Черногории (.me), поэтому ограничения связаны не с блокировками со стороны отдельных стран или интернет-провайдеров, а с работой самого оператора доменной зоны.

Официальная причина изменения статуса домена пока не называется.

По данным "Кода Дурова", это может быть связано с юридическими вопросами, внутренней проверкой, требованиями правоохранительных органов, нарушением правил реестра или техническим сбоем.

Сам мессенджер Telegram продолжает работать в обычном режиме. Изменения затронули только короткие ссылки t.me, тогда как основная инфраструктура сервиса и сайт telegram.org продолжают функционировать без ограничений.

Telegram – один из крупнейших мессенджеров планеты с аудиторией в 1 миллиард активных пользователей. Входит в топ-4 самых популярных мессенджеров мира (после WhatsApp, WeChat и Facebook Messenger). Лидером по количеству пользователей является Индия. Платформа занимает ведущие позиции в странах СНГ, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 13:39
Павел Дуров заявил, что Telegram может перестать работать во Франции

9 июля 2026 года сообщалось, что основателя Telegram Павла Дурова снова вызвали на допрос в Париже, который продлился более шести часов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам, полученным по WhatsApp и Telegram
15:02, 14 августа 2024
Казахстанцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам, полученным по WhatsApp и Telegram
сбои в Telegram
01:54, 01 августа 2025
Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе мессенджера
Павел Дуров обратился к пользователям Telegram
20:00, 21 июля 2025
Это незаконно и аморально: Павел Дуров обратился к пользователям Telegram
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тайлак Нуражы
13:38, Сегодня
Казах из Китая Нуражы проведёт второй бой в UFС против американца Флауэрса
Лиана Дымовских
13:21, Сегодня
Сборная Казахстана по баскетболу среди девушек до 18 лет одержала вторую победу на ЧА
Дешам назвал Испанию явным фаворитом полуфинального матча ЧМ-2026 против Франции
13:08, Сегодня
Дешам назвал Испанию явным фаворитом полуфинального матча ЧМ-2026 против Франции
Магомед Анкалаев
12:56, Сегодня
Анкалаев отреагировал на смену соперника и сделал заявление перед боем с узбеком Гуськовым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: