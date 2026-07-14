Короткие ссылки Telegram в браузерах перестали открываться по всему миру
Как сообщает издание "Код Дурова", 13 июля 2026 года домен t.me получил статус serverHold.
Согласно правилам ICANN, это означает, что домен больше не обслуживается системой DNS: он остается закрепленным за владельцем, но перестает преобразовываться в IP-адрес и становится недоступным для пользователей.
После этого Telegram начал автоматически использовать новый формат ссылок – telegram.me. Теперь именно такой адрес появляется при копировании ссылок на каналы, публикации и сообщения.
При этом старые ссылки t.me больше не открываются в браузерах, однако внутри самого мессенджера они продолжают работать.
Примечательно, что эта проблема носит глобальный характер.
Домен t.me относится к национальной доменной зоне Черногории (.me), поэтому ограничения связаны не с блокировками со стороны отдельных стран или интернет-провайдеров, а с работой самого оператора доменной зоны.
Официальная причина изменения статуса домена пока не называется.
По данным "Кода Дурова", это может быть связано с юридическими вопросами, внутренней проверкой, требованиями правоохранительных органов, нарушением правил реестра или техническим сбоем.
Сам мессенджер Telegram продолжает работать в обычном режиме. Изменения затронули только короткие ссылки t.me, тогда как основная инфраструктура сервиса и сайт telegram.org продолжают функционировать без ограничений.
Telegram – один из крупнейших мессенджеров планеты с аудиторией в 1 миллиард активных пользователей. Входит в топ-4 самых популярных мессенджеров мира (после WhatsApp, WeChat и Facebook Messenger). Лидером по количеству пользователей является Индия. Платформа занимает ведущие позиции в странах СНГ, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.
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